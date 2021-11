Par rapport au match précédent, Bouchentouf (suspendu), Nkou (adducteurs) et Ba (dos) cédaient leur place à Kasri, Di Chiello et Ndongala.

Décevants pendant la majorité de la rencontre, les Loups n’ont pu éviter la défaite lors de cette rencontre importante dans l’optique du maintien.

En effet, pris à la gorge par des Anversois qui montraient comment aborder ce genre de match en pressant haut et en se ruant sur le but adverse, l’URLC était amorphe et, si le marquoir à la pause n’indiquait que 1-0 suite à un tir croisé de Kanu (ancien Anderlechtois), il le devait d’une part à Dannel, qui effectuait deux arrêts déterminants, mais aussi au manque d’adresse des attaquants locaux.

"On n’a absolument rien montré lors de cette période. Sans un bon Dannel et un manque de justesse devant le but de l’adversaire, le match aurait pu être plié à la pause", déclarait ainsi David Bourlard.

On s’attendait à voir une équipe de La Louvière Centre beaucoup plus conquérante en seconde période et pousser tant et plus pour recoller au score, mais il n’en a rien été.

Quelques possibilités

Paradoxalement, c’est après l’exclusion de Diakhaté pour une vilaine faute que l’on a pu constater une petite amélioration, les Hennuyers s’octroyant deux possibilités via Luhaka et Fortuné, mais rien de transcendant que pour espérer et revendiquer quoi que ce soit.

"Le seul point positif de la première période était le score qui n’était que de 1-0. C’est dommage d’attendre d’être réduits à dix pour réagir et montrer de la force de caractère. Progressivement, on a su faire mal par notre profondeur, mais il aurait fallu faire ça pendant tout le match. Sans vouloir chercher d’excuses, on a eu quelques absents de dernière minute et, alors que Pina nous faisait du bien lors de sa rentrée, il s’est blessé au bout de cinq minutes", pestait le coach louvièrois.





