Les Loups accélèrent le mouvement concernant la composition de leur équipe.

La Louvière Centre a en effet annoncé deux nouveaux noms ce mardi soir.

Avec la volonté de donner sa chance aux jeunes du club, le groupe de Bernard Bouger accueillent dans l'effectif quatre jeunes dont Yvan Prokhorov (19 ans). "Actif chez les 21, la saison dernière, Ivan a séduit Ousmane Sow, par sa lecture de jeu, son collectif et ses qualités de percussion/création. Une belle promesse. Le staff sera patient, exigeant et attentif à l'équilibre et à l'éducation à inculquer aux jeunes pour favoriser leur épanouissement", commente le club.

La deuxième confirmation est une arrivée d'Aubervillers et elle a de la taille: Amama Cissé culmine à 1m95 et est un défenseur de 23 ans. Il a été formé Red Stars que connait bien Ousmane Sow: "De la taille et du caractère. Il est aussi doté d'une bonne qualité de passe. Ses capacités athlétiques lui donnent un avantage naturel dans les duels. Il y ajoute un sens de l'anticipation et une hargne constante dans le combat".