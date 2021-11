Un mois après la saga des coaches à La Louvière Centre, David Bourlard a fait son retour sur le petit banc de La Louvière Centre. Celui qui assistait Marc-Antoine Fortuné, après avoir tenu ce rôle de T2 à côté de Bernard Bouger la saison dernière, a repris sa place en devenant cette fois l’adjoint de Khalid Karama.

Vivre le match des Loups sur le banc, ça manquait à coach Bourlard. "C’est comme si tu aimais le chocolat et que durant des semaines, tu en es privé", rigole-t-il. "En plus, on a gagné notre première victoire pour mon retour. Que demander de plus ?"

Depuis une semaine, il a retrouvé ses marques au sein d’un effectif à qui il semble avoir manqué aussi. "Certains sont venus me faire une accolade. (...)