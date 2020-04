Reste à savoir où vont jouer les Loups? Les deux clubs profiteront-ils des recalés?

Reléguée par l'ACFF suite à la fin prématurée des championnats, La Louvière Centre avait fait entendre qu'elle allait porter réclamation via une plainte au sujet d'une action lors du match contre Tubize.

Mais les Loups de Mohamed Dahmane, toujours président officiellement, ont décroché la licence D1 amateurs et ils espèrent toujours pouvoir évoluer à cet échelon la saison prochaine.

"Pour la plainte, le dossier devait être traité et une réponse apportée sous quinzaine et puis quand, je vois les licences non-attribuées au dessus, on devrait être le chanceux-malheureux de l'histoire", espère Mohamed Dahmane.





L'autre club pensionnaire du Tivoli, la Raal, a aussi reçu le précieux sésame après un premier avis favorable et espère par le biais des recalés, pourquoi pas accompagner les Francs Borains à l'échelon supérieur. Les deux clubs hennuyers ayant été les seuls à l'avoir en D2 amateurs.