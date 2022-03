La Louvière Centre-Dender : prestation encourageante des Louviérois qui tiennent tête à un cador de la série (0-0) Centre B.G Un nul parfaitement mérité ! © SolennPostiaux

C'est sans le moindre complexe que les Loups entamaient la partie face à un adversaire leur rendant pourtant plusieurs places au classement. Le tempo n'était toutefois guère marqué et les occasions rares dans les deux camps. On notait toutefois une belle opportunité pour les Flandriens, sur coup franc, juste avant la pause mais le gardien louviérois faisait le job.



Dès la reprise, La Louvière prenait clairement les choses en mains et s'en allait porter le danger dans le camp adverse. Coup sur coup, pina et Ayoub manquaient de peu la cible. L'engagement hennuyer était manifeste mais cela manquait trop souvent de précision et de rigueur. Dender pressait tant et plus en fin de partie mais les Loups gardaient leur sang froid et un point entièrement mérité.



B.Gh.La Louvière Centre : Fuakankuingi ;Salem, Fonkeu, Luhaka,Diakhate ; Sakhi (59e Bentayeb), Nkou, Aydouni, Pina (63e Ba) ; Kasri, Mukala.

FCV Dender : Gies ;Smet, Borry, Ragolle, Vanbelle ; Valcke, Barrezeele, Hens, Van Oudenhove, M'Barki (71e Ngungo) ; Casagolda.

Arbitre : M. Ledda

Avertissements :Casagolda. Salem,