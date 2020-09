Les Loups de Bernard Bouger joueront vendredi soir (20h30) au RC Malines.





Sur ordre de police, le club visité indique qu'il ne peut pas se tenir le dimanche. La solution du samedi soir n'est pas non plus envisageable en raison du match du match du KV Malines samedi soir à domicile. Il ne restait donc plus que le vendredi soir.





L'autre pensionnaire du Tivoli doit lui aussi avancer son troisième tour de la Croky Cup. La Raal jouera à Marloie samedi soir 19h.

Alors que les équipes de N1 entrent en lice en Coupe de Belgique, La Louvière Centre connait son horaire pour son premier match officiel de la saison.