Les Loups ont enregistré l'arrivée d'un gardien. D'autres joueurs sont en tests.

Les choses sérieuses ont débuté pour La Louvière Centre. A quelques semaines de la reprise de la compétition, les Louviérois ont pris ce lundi après-midi la direction des Lacs de l'Eau d'Heure pour y passer une semaine de stage intensive.

"Avant le départ, nous avons eu une petite réunion pour que tout soit en bon état de marche", commence Bernard Bouger, l'entraineur.

Arrivé dans l'après-midi à Beaumont là où l'hébergement est prévu, la meute a pris la direction du site d'Erpion là où les entrainements se tiennent. Dans un cadre ouvert, et avec le vent, les Louviérois ont lancé leur préparation.

"C'était une bonne première séance", continue le Français. "Ils avaient commencé avec de l'aérobie, sans ballon, pendant 45 minutes et ont enchainé avec des exercices avec ballon et la séance s'est terminée avec un petit jeu. C'est Marouan El Moubachar qui a perdu. Il va devoir porter une tenue rouge (NdlR: les joueurs étaient tous en blanc) tout au long du stage. Il s'est fait chambrer mais c'est de bonne guerre."

Plusieurs séances et une partie récréative jeudi rythmeront le quotidien des Loups jusque samedi.

© Ultraspix



Le mercato continue

Alors que le groupe était pour le moins conséquent, La Louvière reste à l'affut. La place de keeper semble en tout cas avoir trouvé preneur avec la présence d'Anthony Vitela (23 ans) durant ce stage. "Il a été formé à Chateauroux et Guingamp. Mais on en cherche encore un et d'autres joueurs sont en test. On doit ensuite en discuter avec Ousmane Sow."