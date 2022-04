La Louvière Centre – Winkel (0-2) : Sixième défaite de rang pour les Verts Centre C.D Face à une équipe restant sur un 13/15 et invaincue depuis le 5 février, les Loups faisaient jeu égal, mais ne trouvaient pas la faille pour créer le danger. © Solenn Postiaux

Il fallait attendre la demi-heure pour assister à leur première et seule occasion de la période initiale, lorsqu’un centre de Sakhi parvenait à Fonkeu au second poteau, d’abord contré, il plaçait ensuite à côté. Juste avant la pause, Winkel mettait un peu de pression sur la défense locale, et après une tentative de Voskanian, il bénéficiait d’un coup franc que transformait Verhooghe.



Au retour des vestiaires, l’URLC était dominée, et réduite à dix suite à l’exclusion de Fuakuingi qui fauchait Tall en dehors du rectangle. Du coup, le jeune gardien de seize ans, Latragna, faisait son entrée au jeu. Deschilder bottait le coup franc qui suivait sur la transversale. Dans la foulée, B. Kudimbana décochait un tir puissant dans la lucarne, sur lequel Latragna ne pouvait rien, fixant les chiffres (0-2) d’une sixième défaite de rang pour les Verts.



C.D.La Louvière Centre : Fuakuingi; Fonkeu, Luhaka, Salem-Ngabou ; Diakhaté, Dosso (65e Aydouni), Nkou, Jobé (46e Mukala), Bentayeb ; Sakhi, Ba (71e Latragna).

Winkel : M. Kudimbana ; Dujardin, Reuse, Dauchy, Pupe ; Dewaele, Voskanian (61e Clyncke), Deschilder, Verhooghe (80e Doore) ; B. Kudimbana (77e Waeghe), Van De Velde (61e Tall).

Arbitre : M. Patris.

Avertissement : Salem-Ngabou.

Exclusion : 69e Fuakuingi.

Les buts : 43e Verhooghe (0-1), 77e B. Kudimbana (0-2).