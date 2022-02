Après son beau match à Dessel, malgré la défaite, on espérait voir La Louvière Centre (au repos forcé la semaine dernière) confirmer sa bonne entame d’année. Mais cet espoir, il a duré à peine une mi-temps. Prenant à froid Knokke grâce à Sakhi sur un centre de Bentayeb, les Loups avaient pris le match en main avant de voir l’adversaire reprendre les débats à son compte. Maitrisant mieux le ballon, Knokke dominait mais laissait pourtant les occasions aux Louviérois en contre par Sahki et Aiello. Les Hennuyers ont toutefois pris un premier coup sur la tête à la 42e quand Atteri égalisait en profitant de l’erreur des défenseurs centraux lui laissant l’opportunité de tromper Fuakuingi entre les jambes. L’espoir louviérois s’est alors arrêté là car à peine le jeu avait-il repris en 2e période que Ackx de la tête mettait son équipe sur orbite. Complètement dépassée moralement et techniquement, La Louvière Centre n’a plus vraiment eu voix au chapitre en 2e période. N. Dum.

La Louvière Centre : Fuakuingi ; Haddouf, Dosso, Fonkeu, Aydouni (81e Ntumba) ; Aiello (61e Kaba), Di Chiello (81e Kasri), Sakhi, Ben Slima (68e Diakhate), Bentayeb, Crame (68e Maene).

Knokke : Dhoest ; Bailly, Vanraefelghem, Cassaert, Vervaque, Van Walle, Savaete, Ackx (79e Buysse), Van Den Bossche (74e Samyn), Koçur (58e Mariën), Atteri (79e Binst).

Arbitre : M. Massaki.

Avertissements : Aeillo, Vanraefelghem, Dosso, Diakhate.

Les buts : 1e Sakhi (1-0), 42e Atteri (1-1), 46e Ackx (1-2) , 73e Mariën (1-3), 83e Cassaert (1-4), 87e Binst (1-5), 90e +2 Mariën (1-6)

L'Olympic s'est réveillé après la pause

Visé a perdu le fil du match...

Olympic 1 - Visé 1

Au coeur d'une semaine particulière, l'Olympic devait essayer de faire bonne figure face à Visé. Mais les Dogues, dans un dispositif inédit, ne trouvait pas leurs marques. Les visiteurs en profitaient pour débloquer rapidement la situation. La frappe de Reciputi était tout simplement superbe. Les Carolos s'offraient deux petites occasions pour répliquer. Une frappe de Ressa n'accrochait pas le cadre et une tentative de Guedj manquait de puissance. C'était tout pour une petite première période.

Au retour des vestiaires, les Dogues montraient un plus beau visage. Ito ponctuait un superbe mouvement amorcé par Delbergue : 1-1. Les Carolos retrouvaient une lueur d'espoir. Delbergue s'offrait à son tour une belle occasion. Mais Cremer sortait un arrêt important. Moriconi l'imitait face à Brrou dans la foulée. En fin de match, Delbergue touchait le cadre... J.De.

Olympic : Moriconi; Lioka Lima, Corneille, Kakudji (55e Cottet), Félix; Guedj, Bafdili (62e Ghesquiere), Khaida (82e Vanderbecq), Ito; Delbergue, Ressa (62e Sahan)

Visé : Cremer; Dequaire, Wilmots, Bonemme; Brrou, Gerits, Reciputi, Thuys (85e Schillings), Manfredi; Musset (72 Perseo), Legear (72e Gueye).

Arbitre : M. Krack.

Avertissements : Guedj, Reciputi, Thuys, Ghesquiere, Wilmots, Dequaire.

Buts : 11e Reciputi (0-1), 55e Ito (1-1),