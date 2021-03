Membre du pôle de la Fédération francophone de natation, la Louviéroise Marion Grégoire n’a heureusement pas connu d’arrêt dans sa progression.

Et fort heureusement quand on jette un coup d’oeil dans ses résultats ces dernières semaines avec notamment un 2.13.98 sur le 200 m dos, pulvérisant son propre record de deux secondes, obtenu lors d’un stage de trois semaines en Espagne il y a quelques jours où elle a aussi décroché de belles places sur 100 et 50 m dos en alignant de bonnes performances également.

"C’était une surprise", s’enthousiasme la nageuse. "Je ne m’attendais pas à faire ce chrono maintenant. Au départ, je m’attendais à plus faire mon chrono du National. J’étais surprise. Le stage, c’est bien passé, ça a porté ses fruits." (...)