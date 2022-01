C’était difficile et il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir le score évoluer mais à la RAAL, on retiendra surtout la 14e victoire de rang dans ce championnat.

Une belle statistique alors que le spectre de la défaite 1-3 contre Stockay d’octobre 2019 commençait à revenir en mémoire du staff au fil des minutes. "C’est vrai que j’y ai pensé mais je n’ai jamais douté vu nos qualités et le banc", lance Frédéric Taquin dont les changements et replacements tactiques d’Azevedo et Soumare redescendus d’un cran ont été payants avec le but de Gueulette et Soumaré. "Le but était de permettre à Nelson d’attaquer ce bloc en partant de plus loin et de l’autre côté, il fallait être présent en 2e zone sur les centres opposés. Sam a très bien respecté les consignes."