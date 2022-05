Sacha Modafferi livrait une intéressante première partie de saison chez les juniors, sa nouvelle catégorie. Le coureur de Carnières s’était directement illustré sur des épreuves relevées chez les 17 et 18 ans, comme avec sa quinzième place sur la Guido Reybroeck Classic, une course reprise en catégorie 1 dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale. Treizième d’une étape de l’Etoile du Sud Limbourg et auteur d’un Top 5 en kermesse, cet affilié au club Crabbé Toitures Libramont Chevigny s’était déjà hissé dans le Top 10 du DH Challenge Ekoï des juniors, à la huitième place. Celui qui s’était classé deuxième de notre classement de régularité chez les cadets, l’an passé, est actuellement le deuxième meilleur junior de première année derrière Tom Vuylsteke.

Mais il ne va plus marquer de points ces prochaines semaines : il est blessé et à l’arrêt. Victime d’une chute sur l’épreuve internationale du Grand Prix de l’E3 après avoir été touché par une voiture suiveuse, Sacha Modafferi vient d’apprendre qu’il souffre d’une fracture de l’omoplate.