Vu l’habitude des Loups à remporter leurs derniers succès 1-0, on s’était dit à la mi-temps qu’avec un 2-0 en leur faveur, l’affaire était pliée et la tranche bien acquise. Mais Givry, la lanterne rouge, est passée par là en seconde période, mettant plus de pression et réussissant à égaliser à 2-2 avant que les Loups ne surgissent dans les arrêts de jeu.

"S’ils avaient mis le 2-2 en toute fin de match, là, je crois que c’était fini", souffle Frédéric Taquin