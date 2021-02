La saison est particulière mais elle n'a pas entaché les ambitions de la RAAL.

Pourtant bloquée une nouvelle fois en D2 ACFF sans pouvoir jouer le coup à fond pour le titre jusqu'au bout comme lors de l'exercice précédent, La Louvière a introduit son dossier de licence pour la Nationale 1.

Pourtant les Loups le savent bien: depuis l'instauration de la saison blanche pour le championnat 2020-2021, aucune montée ne sera possible pour les Louviérois. "Par ce geste, la RAAL confirme ses ambitions et sa bonne santé malgré la crise sanitaire et de l’arrêt du football amateur. L’avis du département des licences devrait intervenir dans les prochains jours" a expliqué le club qui l'avait déjà obtenue les saisons précédentes.

Sauf retournement de situation dans les règlements cet été, la RAAL devra donc entamer une quatrième saison de suite en D2 ACFF dès l'été prochain, si le Covid laisse le sport amateur respirer, en souhaitant ne plus trop s'attarder dans cette division.