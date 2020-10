Pour son premier match de la saison en D2 ACFF, le Stade Waremmien était bien conscient que le déplacement à la RAAL La Louvière n’était pas le plus simple de la saison et il s’en est bien rendu compte encaissant sept buts dont six en 20 minutes en 2e période. "Clairement, ce samedi, on a joué le favori au titre", lançait d’ailleurs un Steve Dessart mitigé après la rencontre. "Il y a eu deux matchs de notre part."