Ce sera fait ce samedi soir avec la réception de Stockay, une rencontre qui lance véritablement la 2e partie de saison qui doit voir la RAAL décrocher le titre en D2 ACFF.





Avec 11 points d'avance sur le 2e mais avec un match de moins, les Louviérois sont clairement maitres de leur destin.





Pour l'occasion, le club a décidé de faire un geste pour les prix des places en fixant le tarif à 5€ pour toutes les tribunes et rappelle que pour les femmes et les enfants, c'est gratuit via la réservation online.





Suivant les normes corona, le nombre de spectateurs ne pourra pas dépasser 70% de la capacité du Tivoli.

Privés de match depuis des semaines, tant la meute de Fred Taquin que les supporters de la RAAL sont impatients de retrouver le Tivoli.