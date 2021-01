La Coupe de Belgique, c'est le 2 février et pour préparer au mieux le 16es de finale contre l'Antwerp, les Louviérois se retrouvent ce lundi soir pour une séance à huis-clos (tous leurs entrainements le seront jusqu'à nouvel ordre).

Contraints de suivre un protocole et des consignes sanitaires strictes pour cette reprise, le retour aux entrainements débutera par un test salivaire. "Comme les clubs pro le font régulièrement", lance Frédéric Taquin, le coach louviérois. "Dans la foulée, on connait les résultats. Les positifs n'auront pas accès aux vestiaires et devront suivre une quarantaine."