Depuis une grosse semaine, la RAAL a entamé la préparation qui doit l’amener vers le titre en D2 ACFF et la montée en N1. Privée de Lazitch et Matoka, malades, l’équipe s’est toutefois imposée 6-0 (buts de Gobitaka, Azevedo, Romeyns, Franco) face à Tertre-Hautrage. "C’était 0-0 à la pause et puis j’ai fait monter Franco et Azevedo", commente Frédéric Taquin. "Le but était vraiment de faire jouer tout le monde ce dimanche après quatorze jours d’arrêt qui ont permis à chacun de souffler."

Alors que la reprise de la compétition est toujours maintenue à dans deux semaines, le staff intensifiera la cadence pour être prêt à repartir à l’assaut du championnat. (...)