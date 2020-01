En cette fin de mois de janvier, on commence tout doucement à entrevoir le sprint final en vue d’un bon placement dans le haut du classement.

Vendredi, Auvelais et la Raal disputeront un match en retard et, entre le leader et le quatrième, qui accuse neuf points de retard, chaque unité va compter. "Seuls les deux premiers de chaque série en D2 disputeront les playoffs avec les deux derniers de la D1", avertit Mauro Valdemi, joueur de la Raal et fondateur du club. "Mais, face à Auvelais, ça va être particulier parce que la plupart des joueurs des deux équipes se connaissent bien, ayant déjà joué ensemble."