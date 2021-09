Toutes les bonnes choses ont une fin et le brevet d’invincibilité en championnat (les Loups ont été battus en Coupe par l’Antwerp il y a six mois) qui courait depuis presque deux ans, et ce revers 1-3 contre Stockay, a pris fin ce samedi lorsque monsieur Ledda sifflait la fin du match au Tivoli validant la victoire pour Jette.

"Ce match, on doit le gagner 20 fois", lance d’entrée Frédéric Taquin. Il est vrai que les occasions louviéroises ont été très nombreuses là où Jette n’a vraiment existé qu’en première période. "Même à dix, en deuxième mi-temps, on était supérieur.