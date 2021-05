A l'initiative de ce projet, on retrouve Kevin de Wolf, ancien gardien de la RAAL (parti à Rebecq) et déjà adepte du beach soccer, il a été champion de Belgique avec Cartel Waterloo Beach Soccer, et son frère.





Le communiqué indique que les Loups s'entraineront à Strépy, où de grands travaux ont été entrepris mais aussi à Waterloo et sur d'autres surfaces homologuées, celle de Strépy ne l'étant pas encore bien que ce soit une idée qui fait son chemin.





Pour composer cette équipe, la RAAL pourra compter sur d'anciens Loups avec De Wolf, Van Ophalvens, Bombart, Buscema, Wallaert.

L'académie de beach déjà opérationnelle devrait elle s'intensifier rapidement.

La RAAL y pensait depuis quelques, c'est désormais officiel. Les Loups créent leur équipe de beach soccer et s'engageront dans la compétition dès que celle-ci sera lancée.