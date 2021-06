Quatre mois après leur élimination en Coupe de Belgique des œuvres de l’Antwerp en 16es de finale de la compétition, Frédéric Taquin et son staff ont pu, enfin, retrouver leurs joueurs et leur groupe.

"Dès qu’on est redescendu du car après notre départ d’Anvers en février, je n’avais plus vu le groupe et on n’avait plus eu aucune séance collective", se souvient Frédéric Taquin. "Ça fait plaisir de les voir. Je suis content de revoir les garçons et de voir les nouveaux."

Ce lundi, pour la préreprise, seul Soumaré manquait à l’appel. Etudiant ingénieur, sa concentration est surtout braquée sur sa session d’examens. Pour l’occasion, pas question pour le staff de faire souffrir les troupes.