L'attente fut longue et stressante. Et malheureusement pour les Loups, l'avis du comité d'experts chargé d'analyser le règlement pour trancher vu les interprétations différentes entre l'aile flamande et l'aile francophone, a tranché en faveur du nord du pays, indiquant que la place laissée vacante en N1 par la promotion du Lierse en D1B devait revenir à un club flamand, douchant alors à nouveau les espoirs de montée pour les Vert et Blanc.

“C’est une énorme déception”, indique Toni Turi, le directeur général de la Raal. “Et aussi à nouveau une frustration. On est clairement les dindons de la farce." "Aujourd’hui, nous nous sentons véritablement floués, un peu plus lésés. Il persiste un cruel sentiment d’injustice", complète leur communiqué.