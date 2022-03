Samedi soir à Verlaine, peu avant 21 h 30, les joueurs de la RAAL La Louvière espèrent lever les bras au ciel une 23e fois cette saison, ce qui viendrait consacrer une meute qui deviendrait inatteignable en tête de la D2ACFF.

Ce titre, qui ne fait plus l’ombre d’un doute, viendrait surtout mettre fin à deux ans d’attente après deux années perturbées par le Covid.

Des signes

Ce titre, plus tôt il est acquis, plus vite il validera une saison pour le moins incroyable. En étant titrés ce samedi, les Loups seraient les premiers champions des séries nationales, alors que le Covid avait repoussé la reprise après la trêve hivernale. "Surtout, si on gagne, on sera champions avec 69 points comme en 2018", sourit le coach Taquin. "Et on le sera contre Verlaine, c’est l’équipe qu’on aurait dû affronter quand on a stoppé la saison il y a deux ans. Ce sont des signes."