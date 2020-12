Pour rappel, la Pro League a annoncé avoir contacté les clubs amateurs et des solutions doivent être trouvées pour que la Coupe de Belgique puisse se tenir. Autorisation exceptionnelle pour les joueurs? Forfait du club amateurs? Compensation?

A la RAAL, on n'a pas encore pris de décision comme à Liège mais on y réfléchit même si... " notre priorité reste le championnat", affirme Toni Turi. "Ce qui peut être ennuyeux si nous jouons la coupe, c'est que nous devrions demander aux joueurs une sorte de préparation à moitié pour ce match avec des risques de blessures. Ce match de Coupe, c'était bien mais le championnat reste le plus important et il ne serait pas bon d'avoir des blessés juste pour ce match."