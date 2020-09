Nelson Azevedo-Janelas n’est pas le seul Louviérois à s’être mis en évidence samedi contre le Pays Vert au deuxième tour de la Coupe de Belgique mais le n°17 de la meute de Frédéric Taquin a tout de même déjà déposé sa carte de visite pour le premier match officiel de la Raal cette saison.

Dribbles déroutants, incisif, audacieux, automatismes déjà rodés mais aussi chanceux de la tête comme sur son but : Nelson Azevedo-Janelas a porté ses couleurs samedi, même si la physionomie du match a fait stresser tout un stade.

"Après un début compliqué durant lequel on analysait nos adversaires, on a pu débloquer le match avec ce penalty que j’obtiens. On a vu une autre Raal en 2e période. On s’est fait peur à la fin mais le plus important reste la qualif", souffle le Bruxelleois de 22 ans.

Pour le milieu offensif, le bout du tunnel semble être à portée de main.