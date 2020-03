Ce vendredi, la RUS Binche peut à nouveau écrire l’histoire du football binchois et raviver de nombreux souvenirs aux sympathisants locaux. Dans ce match avancé de la 23e journée, en raison du Carnaval de Leval, les Binchois de Jean-Louis d’Acchille peuvent être sacrés champions en cas de victoire.

Avec 20 points d’avance sur le 2e, Le Roeulx, l’adversaire de ce vendredi, le club n’a pas attendu pour plancher sur la saison prochaine, les récentes prolongations des membres du staff l’attestent.

Jean-Louis, prolonger, c’était logique ?

"Dès la mi-saison, le discours du président et du comité était clair : ils étaient contents et satisfaits de la manière dont ça fonctionne, dont le groupe vit et se comprend. Même si nous n’étions pas dans une situation aussi bonne, j’aurai prolongé.