Les matches se suivent depuis le début de saison à Binche et pour l’instant, un constat se dégage des sept premiers matches disputés par les Lions : toujours aucune défaite.

Avec Aische, la RUS Binche est en effet le seul club encore invaincu en championnat et s’apprête à nouveau à disputer une belle affiche en se rendant à Saint-Ghislain, soit le match des co-leaders de la série. "La semaine, on avait déjà eu un gros match et une grosse affiche", lance Jean-Louis d’Achille. "C’est vrai que c’est particulier vu que c’est entre les deux leaders." (...)