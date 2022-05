"Même si ton adversaire ressemble à une souris, surveille-le comme s’il était un lion". Sur le papier, Binche ne présentait pas les plus beaux atouts au moment d’entamer le tour final mais les Lions n’ont laissé que des miettes à leurs concurrents. La victoire décrochée sur la pelouse de Sprimont (1-3) leur permet de décrocher leur ticket pour la division 2 et de prendre un peu d’avance sur les plans établis. Cette précocité ne semble pas effrayer le staff et les dirigeants.