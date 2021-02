Depuis quelques jours, les plus de 13 ans sont autorisés, sous certaines conditions, à reprendre leur activité physique en club.

Au BBC Brainois, pour respecter les nouveaux protocoles concernant la reprise des plus grands, il a fallu s’organiser pour mettre sur des pieds des séances à l’extérieur.

Ce week-end, les U16B des Brainois se sont enfin retrouvés. "Depuis octobre, les entrainements étaient interdits pour eux", se désole Cédric Van Hese, l’entraineur. "Ils étaient du coup hyper-motivés. Ils étaient sept sur les dix. Je ne suis même pas surpris de cette réussite."

Pour eux, le décor et les vêtements d’entrainement ont pour le coup étaient bien différents. Pas de short, pas de T-Shirt à manches courtes, pas de salle… les U16B se sont retrouvés à Tubize près de leur coach pour retrouver leurs marques avec la balle orange.

"Les contacts sont autorisés, sauf les contacts trop rapprochés sont interdits. Nous avons donc pu faire une séance de passes ou encore des dribbles", explique l’entraineur au club depuis trois-quatre ans.

Cette bouffée d’air pour les jeunes s’accompagne toutefois de conditions particulières. "En extérieur, ce n’est pas la même chose. Ca glisse par exemple, il faut donc s'adapter. On est tributaire de la météo et on est dépendant de l’éclairage. Et puis, il y a les installations d’extérieur. Il faut qu’elles soient adaptées et correctes. Ce n’est donc pas simple. C’est pour ça que j’avais organisé ces retrouvailles à Tubize. En cas de météo clémente, on ne pourra se retrouver qu’une fois au lieu de deux. Pour les communes où il n’y a qu’un seul terrain extérieur et plein d’équipes… ça ne va pas être simple."