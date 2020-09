Le Rhodien n’a pas manqué son premier combat post-confinement.

Samedi soir au training center Fight Off Wavre se disputait le premier gala de boxe post-confinement en Wallonie. À l’affiche, on retrouvait Jan Helin. À 20 ans, le Rhodien n’a pas manqué ses retrouvailles avec le ring s’imposant par K.-O. au 3e round face au Croate Dario Borosa ne lui laissant aucun répit et retrouvant toutes ses sensations en plein combat.

“Depuis février, je n’avais plus eu de combat”, se souvient le poulain du BC Bufi. “C’était énorme cette ambiance. J’avais travaillé très dur durant le confinement. Ça fait plaisir de se retrouver à nouveau sur un ring. Quand j’ai entendu l’annonce de mon nom, j’étais excité comme un enfant pour qui c’était une première. C’était incroyable.” (...)