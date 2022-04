Le capitaine de la RAAL, Quentin Louagé quitte les Loups et retourne à Binche Centre La Rédaction Pour des raisons professionnelles, le désormais ex-joueur de la RAAL s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec Binche. © BELGA

Récent champion en D2 ACFF et capitaine de la RAAL, Quentin Louagé retourne au club où il avait évolué entre 2015 et 2017. "C’est avec un plaisir incommensurable que la direction de la RUS Binche vous annonce être parvenu à un accord avec Quentin Louagé pour qu’il rejoigne notre club la saison prochaine et les deux suivantes. Nous nous réjouissons de compter en nos rangs un joueur de qualité, polyvalent et d’une mentalité exemplaire sur le terrain comme en dehors !" s'est exprimé la direction de Binche sur ses réseaux sociaux. Le défenseur s'en va en ayant pleinement participé au titre de champion des Loups avec 25 apparitions pour 3 buts marqués.