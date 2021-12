Le rendez-vous est déjà pris le 23 janvier 2022 à la salle Bouvy pour la remise des prix du Challenge du Hainaut version 2021. Une édition qui s’est refermée ce samedi avec la manche de clôture disputée à Bracquegnies pour la traditionnelle Corrida.

Comme tous les événements sportifs, le challenge provincial a aussi dû s’adapter aux conditions mais a pu éviter l’annulation comme en 2020 en entamant 2021 avec des courses virtuelles.

"On a dû jongler entre virtuelles et réelles", se souvient Kevin Ataty, le responsable du Challenge depuis cette année. "On a limité la casse. On a connu seulement 8-9 annulations sur 42 épreuves. Dans ce climat anxiogène et de stress, ça n’a pas été simple. Il y a eu un changement d’habitude et puis certains ont toujours peur de se mélanger aux autres dans ce climat." (...)