Papa pour la deuxième fois il y a quelques jours, Kenny Baudour connaît de courtes nuits en ce moment mais ce nouveau bonheur ne l’empêchera pas d’être présent au Roeulx pour le Jogging de la Saint-Feuillien qui lancera l’édition 2022 du Challenge du Hainaut.

Lauréat du Challenge 2021 sur la longue distance, le coureur de Roisin revient sur l’épreuve provinciale mais sur la petite distance. "À la base, je suis plus un adepte des sprints et des petites distances", précise le papa de Lily (8 ans) et de Lyam (5 jours). "J’avais du sprint étant plus jeune et après avoir arrêté, j’ai repris la course avec un ami. (...)