Remporter une rencontre que l’on a du mal à maîtriser de bout en bout, voilà un exercice qu’ont réussi, sans briller, samedi soir les troupes d’un Fred Taquin qui beau joueur, le reconnaissait bien volontiers : "Sur une saison, il y a deux ou trois rencontres qui ne se passent pas bien durant lesquelles on peut apparaître pas bons… voire mauvais et cela a été manifestement le cas ce soir."

Dès l’entame pourtant, les Loups prenaient place dans le camp visiteur et inscrivaient rapidement le but d’ouverture et l’on se demandait à quelle sauce allaient être dégustés les Oranges liégeois. (...)