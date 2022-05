Depuis cette année, en partenariat avec les fédérations francophones de triathlon, de natation et de sauvetage ainsi que l’Asbl "Les Lacs de l’Eau d’Heure", le centre Adeps Le Cierneau, à Froidchapelle, dispose d’une zone de nage en eau libre. Et ce sont les jeunes triathlètes de la LF3 qui l’ont inaugurée, les 14 et 15 mai.

"L’idée nous est venue quand, un jour, Alexandra Tondeur nous a contactés pour venir s’entraîner. Elle souhaitait passer quelques jours dans le centre. Je lui ai répondu qu’elle pouvait profiter de nos installations, rouler et courir, mais j’ai été obligé de lui refuser de nager dans le lac car le centre ne disposait pas de l’autorisation ! Ce contretemps fut le départ de notre démarche auprès des autorités pour permettre la nage en eau libre dans une zone délimitée et aménagée du lac de la "Plate Taille". Trois fédérations se sont montrées intéressées par le projet qui a abouti tout récemment. Les clubs peuvent également s’y entraîner en respectant les mesures de sécurité. Parmi eux, les triathlètes du "Tri4Phil", club de Philippeville, ont déjà émis l’intention de venir trois fois par semaine. Et je ne doute pas que d’autres profiteront de l’opportunité, que ce soit en semaine ou lors de week-ends…" explique Olivier Vandresse, le directeur.

L’Adeps répond ainsi parfaitement à son rôle de "moteur" du sport en Belgique francophone.