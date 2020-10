Douze sur douze ! Tel est le bilan parfait du CO Trivières en P2C. Depuis l’entame du championnat, les troupes de Philippe Maes enchaînent les succès.

Un tel bilan parfait, il faut descendre en P3 pour en trouver. Si cette particularité du moment n’émeut pas plus que ça les Louviérois, elle démontre en tout cas l’état de forme actuel des Cots, seuls leaders de la P2C.

"On est effectivement dans une bonne phase", indique Anthony Smoes, le capitaine dimanche en l’absence de Taner Ozer blessé et Mickael Fairon sur le banc. "En plus, on encaisse peu aussi (NdlR : 3 buts en quatre matchs)."