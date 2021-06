Quand on avait laissé le CO Trivières, le Covid venait de freiner les Cots en plein élan en P2C après avoir réussi un superbe bilan de cinq victoires en cinq matches.

Huit mois plus tard, les Louviérois ont retrouvé le stade Yvan Meurée pour la photo de classe traditionnelle avant l’été. "C’était frustrant de devoir s’arrêter en octobre", souffle Philippe Maes, le coach triviérois qui reste toutefois mesuré dans ses objectifs. "On reste sur notre plan de retrouver la P1 dans les trois ans mais l’année dernière, on avait créé la surprise, on avait aussi un peu de chance,… tout s’imbriquait bien. Pour la saison qui arrive, on sait qu’on sera attendu."