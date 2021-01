La fin de sa session d’examens a peut-être eu raison de la réserve habituelle sur les réseaux sociaux d’Antoine Serghers. Il y a quelques jours, l’Écaussinnois s’est laissé aller en écrivant un coup de gueule, sorte de cri de détresse, sur la situation que vivent les sportifs amateurs.

Étudiant également en préparation physique à l’ULB, le gymnaste de 21 ans vit, comme tous les jeunes, une période très compliquée.

"Du jour au lendemain, on nous enlève tout : nos objectifs, nos rêves", lance celui qui évolue en D2 au Gym Phenix à Auderghem. "Depuis fin octobre, je suis passé de trois heures par jour d’entrainements à une heure de muscu à distance. Alors, c’est vrai que je suis loin de prétendre aux Jeux Olympiques, mais même à mon niveau, on a besoin de condition, d’objectifs. C’est violent pour tous les investissements consentis."

Dans son coup de gueule, l’étudiant en master, qui a déjà un diplôme de prof d’éducation physique en poche, énumère alors toute une série de bienfaits de la pratique sportive pour les jeunes : renforce le système immunitaire (AH), améliore la santé cardio-vasculaire ("ça semble utile vu les circonstances"), améliore la santé mentale, diminue le diabète de type 2…

"Évidemment, je prêche pour ma chapelle", continue celui qui a commencé la gym à 8 ans. "Et si on autorise tout le monde à reprendre, on se retrouvera presque dans une situation normale mais il y a des incohérences et des paradoxes", lance-t-il. "Dans le cadre de mon cursus scolaire, je suis des cours de sports . Évidemment, ce genre de cours se suit en présentiel mais mis à part le port de masque, il est quasi impossible de respecter toutes les mesures sanitaires ! En club, lorsqu’on avait été autorisé à reprendre, toutes les mesures étaient là au contraire bien suivies ! Évidemment, je ne pointe absolument pas l’ULB du doigt, elle fait respecter les protocoles mais je trouve qu’il y a un décalage et des incohérences."

Déjà mis sous pression avec une session d’examens particulière, Antoine Seghers ronge son frein, comme tous les sportifs de plus de 13 ans : péniblement. "Je suis pour la santé de tous et j’ai bien conscience qu’il faut prendre des mesures. Mais toutes ne sont pas adéquates. On nous dit, nous étudiants, qu’on peut interrompre une quarantaine pour un examen. A quoi sert-elle alors ? Pour les sportifs, c’est une année de perdue. C’est énorme pour certains profils et je ne parle même pas de l’exode que tous les clubs vont connaitre."