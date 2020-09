Marcel Gevart, le directeur général de La Louvière Centre (N1), a annoncé ce mardi qu'il se retirait de ses fonctions.

Fatigué après avoir dû affronter 8 jours de coma et 15 jours de soins intensifs suite au Covid, Marcel Gevart indique aujourd'hui sa "désapprobation sur des décisions isolées prises contre l'intérêt général" au sein du club, sans que cela soit en lien avec son combat contre le Covid-19.

"Quand Mohammed Dahmane m'a demandé d'intégrer le club en fin 2019, j'ai dit oui. Quand Ousmane Sow et Adrien Fuchs m'ont demandé de coordonner les secteurs d'activité du club dans un job de directeur général, j'ai dit oui, sous conditions du respect mutuel des missions de chacun et d'un maximum de concertation et de précision, dans les prises de décisions et de leur application sur le terrain", rappelle-t-il.

Se disant ne pas être en phase avec le projet actuel et les décisions prises au niveau de la gestion, Marcel Gevart a pris la décision de stopper toutes ses fonctions officielles au sein de La Louvière Centre avec effet immédiat.

