Bien implanté dans le paysage footballistique féminin, le Fémina La Louvière n'a pas toujours eu la vie facile.

Ces dernières années, le club s'était rapproché de La Louvière Centre et disposait d'installations au Raymond Dienne mais cela, ce sera bientôt fini.

Ce dimanche, le RFC Houdinois a en effet annoncé la création d'une équipe féminine marquée du sceau des Spirous en enrobant le Fémina La Louvière, dans une volonté commune de développer le projet féminin.

Les joueuses et le staff changeront onc par la même occasion de lieu et aussi de couleur, reprenant les célèbres rouge et noir des Houdinois.

Le communiqué du RFC Houdinois

"D’un côté, on sentait une certaine lassitude auprès des responsables de La Louvière Centre Femina et d’un autre côté on réfléchissait dans les coulisses du RFC Houdinois à l’intérêt de disposer d’une équipe féminine au sein du club.

Il n’en fallait pas plus pour que, par l’entremise de la Maison du Sport, des contacts s’établissent entre les deux clubs afin de débattre d’une éventuelle collaboration.

Après plusieurs échanges fructueux, les deux parties sont tombées d’accord ce jeudi.

Il en ressort que les joueuses du Femina rejoindront purement et simplement le RFC Houdinois où elles formeront une équipe à part entière. Elles seront suivies dans cette opération par le staff et les dirigeants du Femina.

La nouvelle équipe jouera donc sous les couleurs « rouge et noir » et gardera sa place en première provinciale comme le permet le règlement de la fédération.

On sait déjà que l’équipe évoluera sur le terrain synthétique du RFC Houdinois et que les rencontres de championnat se dérouleront à 14h00 en alternance avec la P3 du RFC Houdinois.

Une nouvelle page s’écrira ainsi dans la déjà longue histoire du RFC Houdinois auquel ce transfert apportera l’occasion de développer une nouvelle branche d’activité tout en accrochant le wagon du développement du football féminin prôné par l’ACFF et nos instances politiques."