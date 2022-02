Pour ce nouveau rendez-vous, le succès était plutôt au rendez-vous. "On comptait 62 inscrites et 50 étaient présentes", sourit Barbara Carlisi, en charge de l’événement. "Si on peut déjà en attirer une vingtaine, on sera déjà super heureux. Six d’entre-elles étaient déjà chez nous. A la Toussaint, on avait déjà organisé une semaine Foot4Girls Camp."

Rehaussée par la présence de joueuses de l’équipe première, en lutte pour le titre en P2, et quatre joueurs de la D2ACFF (Lazitch, Fiore, Franco, Libertiaux) qui lutte aussi pour le titre, l’après-midi a permis à ces filles de découvrir le football ou de s’amuser dans une discipline qu’elles connaissaient déjà. Réparties en quatre groupes selon leur âge (de 5 à 16 ans), elles n’ont pas vu le temps passer.

"C’était surtout des exercices ludiques, des jeux avec ballons. Ce n’était pas des entrainements comme dans les clubs."

Evenement ponctuel dans le calendrier de la saison, le Foot4Girls Festival est ouvert à toutes. "Débutantes ou qui sont déjà dans un club. Ça peut donner envie aux filles de venir s’inscrire pour intégrer une équipe 100 % filles. Et ce genre d’événements, c’est surtout pour faire la promotion du foot féminin dans la région du Centre."

D’autres rendez-vous pour les filles seront organisés les prochaines semaines.