Le Manageois va ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière au plus haut niveau en France. Le poloïste de 24 ans quitte Douai, qu’il avait rejoint il y a six ans, pour rejoindre Strasbourg. Passer du département du Nord à celui du Bas-Rhin, c’est comme si en Ligue 1 de football, il faisait le pas de Lens pour rejoindre Lyon, l’une des équipes les plus importantes du championnat de France.

"Le PSG du water-polo en France, c’est Marseille", nous dévoile-t-il.