Le nouveau défi de Dresselaers Centre J.De. L'ex-joueur de Châtelet a accepté de rejoindre Manage. © D.R.

Alors qu'il cartonne en P1 de football avec Montignies et après un passage en Italie pour le futsal, le prometteur Marvin Dresselaers a accepté de rejoindre Manage, en D2 ! C'est un nouveau renfort pour un club qui s'affiche de plus en plus comme un candidat sérieux à la montée dans une série très relevée ! "C'est un défi", lance l'intéressé. "Je vais évoluer avec une bonne équipe. Elle a des joueurs d'expérience et un vrai projet."