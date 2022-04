Le PAC Buzet reste maître de son destin après sa victoire à Stockel Centre Sébastien Sterpigny © D.R.

À neuf contre dix, le PAC émerge dans le dernier quart d'heure.



Le PAC Buzet n'avait pas le droit à l'erreur sur la pelouse de Stockel, dernier, s'il voulait encore croire en son maintien. Les joueurs de Roch Gérard avaient compris l'importance de cette rencontre et débutaient bien la partie. Si les occasions franches n'étaient pas au rendez-vous, les visiteurs prenaient la maitrise du ballon à leur compte et se portaient rapidement vers l'avant.



On pensait que l'exclusion pour deux jaunes de Bonomini au retour des vestiaires serait préjudiciable à PAC Buzet mais Stockel aussi se retrouvait à dix. Et même lorsque Ficheroulle était exclu pour un pied en avant jugé trop dangereux par l'arbitre, les joueurs de Roch Gérard émergeaient. (...)