Depuis samedi, le destin sportif de La Louvière Centre est lié à la D2ACFF. Mathématiquement, les Loups ne peuvent plus éviter les deux dernières places en N1 alors qu'ils se déplacent à Liège mercredi.

Ce verdict, il ne semblait plus faire l’ombre d’un doute depuis pas mal de semaines pour un club dont les dettes s’élèvent à au moins 700 000 €. Encore plus avec la perte des sept points dans l’affaire Stéphane Mukala. Au fil de la saison et avec trois changements de direction et quatre entraineurs, il était devenu difficile pour le matricule 213 de se sauver à ce niveau. Il a, en effet, manqué beaucoup de choses.