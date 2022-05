Le point sur les départs à la RAAL Centre Nathalie Dumont Cinq autres joueurs n'ont pas été prolongés © ULP

Après les départs de Wildemeersch, Louagé, Denayer, Lazitch et Djoum, la direction de la Raal a décidé de se séparer de Matoka, Henri, Janssens, Lokando et Romeyns.

De cette saison, il ne reste plus qu'un seul défenseur: Corentin Fiore.



Libertiaux, Francotte, Franco, Vanhecke, Gobitaka, Azevedo, Gueulette, Soumare seront toujours là.



Pour l'instant, seul Vanzo est annoncé dans les arrivées.