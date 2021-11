Un remaniement au sein de la gestion quotidienne et de la direction est attendu ces prochaines heures.

Les investisseurs parisiens ont demandé à des gens de la région de relever le club alors que l'équipe de N1 se rend à Winkel dimanche après-midi.





Pour rappel, depuis plusieurs jours un conflit entre d'un côté Adrien Fuchs et Ousmane Sow et de l'autre le président Sow (démis de ses fonctions) et le staff plombait l'ambiance tant dans le vestiaire que sur le terrain. Oronzo Pupillo devrait prendre la relève et devient président.





Giovanni Fois avait notamment claqué la porte mardi alors que Khalid Karama ne voulait plus rester entraineur.





Reste à voir qui entrainera l'équipe ce vendredi alors qu'elle n'a reçu qu'une séance cette semaine.

Une conférence de presse est attendue ce vendredi après-midi.

Arrivés sous l'impulsion de Mohamed Dahmane il y a deux ans, Adrien Fuchs et Ousmane Sow ont été remerciés par les investisseurs à La Louvière Centre ce jeudi soir nous apprend-t-on de source sûre.