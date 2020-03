Alors que sur le terrain, l'équipe se bat pour son maintien en D1 amateurs, en coulisses, ça bouge aussi. Et la fin de saison pourrait annoncer pas mal de changements.

Le club, sous la direction de Mohamed Dahmane, fêtera en 2022 son centenaire et pour ce faire prépare pas mal de projets.

Dont notamment celui des infrastructures. Le club a décidé de communiquer la dessus.

"Il n’y avait peut-être pas d’effets externes visibles immédiatement, mais l’équipe a surtout travaillé en coulisses durant ces derniers mois sans se ménager pour améliorer la situation financière et administrative du club. Cette étape était incontournable pour repartir avec de nouveaux projets sur une base solide et saine", explique Mohamed Dahmane sur le site du club. Le président se veut rassurant. "Je peux donc vous annoncer, qu’aujourd’hui, le club se porte bien et peut regarder vers l’avant et travailler à son avenir. L’équipe s’est battue avec tout son cœur, sur et en dehors du terrain, pour que le club récupère la place qu’il mérite, au sein des équipes professionnelles."

Mais si financièrement, le club se porte bien, il y a encore du boulot. "Après la période d’audit et d’assainissement, l’étape suivante est de professionnaliser le club à tous les niveaux. Dans ce type processus, des personnes nous quittent et d’autres nous rejoignent, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de démarche. Cette étape de professionnalisation va aussi prendre du temps et va nécessiter de s’attaquer à une série de dysfonctionnements constatés en interne. Il s’agira certainement d’une petite révolution pour certaines missions qui n’ont pas évolué depuis de nombreuses années."

Le président, toujours actif au sein de l'effectif de Xavier Robert, a tenu à faire part des projets concrets sur lesquels le club planche: "Horizon 2022, le centenaire."

Il s'articule autour de travaux d'agrandissements pour faire du complexe de Raymond Dienne, l'une des plus belles structures. Un projet présenté à la Ville de La Louvière récemment.

"Le club souhaite construire un terrain synthétique dernière génération qui sera équipé d’un dôme afin de pouvoir évoluer en espace fermé à certains moments dans l’année. Le projet prévoit également la construction d’un terrain hybride, la rénovation des 2 buvettes et la construction d’aires de jeu. Pour compléter cette nouvelle infrastructure, un bâtiment d’hébergement devrait également voir le jour près du centre de formation afin de pouvoir accueillir des jeunes enfants qui nécessitent d’être logés sur place dans le cadre de leur formation."





"Ce rôle ne m'a jamais plu"

Le président Mohamed Dahmane revient alors sur ces derniers mois écoulés.

"Je le répète souvent mais ce rôle de président ne m’a jamais plu, j’ai accepté cette mission car il fallait une tête connue du club pour assurer une continuité, une personne aux épaules solides pour supporter toutes les attaques et critiques le temps que l’équipe dirigeante se mette en place, ma mission première était d’amener les personnes compétentes pour redresser la barre d’un club à l’agonie, les résultats de l’équipe seniors étaient prévisibles vu tout ce qui se tramait en coulisse pour faire échouer la reprise au profit d’une fusion déjà programmée dans la tête de certains.

De bas en haut tout le monde était mécontent, déçu, au bout du rouleau… Vous pouvez bricoler de temps en temps mais à la longue tout finit par s’écrouler…Il a donc fallu tout reconstruire…

Concernant l’issue finale de notre saison, toutes les éventualités sont étudiées sans aucun stress ni panique, se sauver serait un plus et nous nous battrons jusqu’au bout, dans le cas contraire, je suis le seul responsable, il faut tirer un coup de chapeau aux bénévoles, formateurs, staff, joueurs et salariés d’avoir tenu bon pour finir au mieux la saison.

Le club reviendra plus fort, plus stable et mieux armé pour durer dans le temps…Une fois le verdict tombé, des décisions seront prises."