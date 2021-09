Fiche technique

URLC : Dannel ; Salem-Ngabou, Luhaka, Cissé, Mbuta ; Aydouni (84e Kaba), Sissoko, Mukala (69e Diakhaté), Di Chiello, Bentayeb (69e Pina) ; Ba.

FC Liège : Debaty ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio ; Rôdes, Köse, Lallemand ; Mouchamps (46e Gosselain), Perbet (76e Reuten), Bruggeman (85e Van Den Ackerveken).

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Bustin, Di Chiello, Salem-Ngabou.

Les buts : 34e Perbet (0-1), 59e Rôdes (0-2).

Dès l’entame de la rencontre, les Liégeois s’installaient dans le camp adverse, et s’octroyaient une première opportunité lorsqu’ un tir de Köse dévié par Perbet passait un fifrelin à côté de la cible. Peu de temps après, Lallemand tentait sa chance mais manquait quelque peu de précision. C’était ensuite au tour de Aydouni de se mettre en évidence par un coup franc et un envoi que repoussait Debaty.Les visiteurs trouvaient l’ouverture grâce à l’inévitable Jérémy Perbet qui envoyait un véritable obus sur coup franc (0-1). Juste avant la pause, les Centraux loupaient de peu l’égalisation, lorsque sur un corner de Di Chiello, Salem-Ngabou esseulé au petit rectangle, plaçait sa tête au-dessus.Dès la reprise, les hommes de Drazen Brncic poussaient pour faire le break et obtenaient un penalty pour une faute de main, mais Dannel s’interposait avec brio devant Perbet. Dans la foulée, les Loups se créaient une double occasion d’égaliser via Aydouni et Mukala, mais Debaty avait à chaque fois le dernier mot.Quelques instants plus tard, Dannel auteur d’une grosse prestation, ne pouvait cette fois rien faire sur une tête de Rôdes consécutive à un corner de D’Ostilio (0-2). L’URLC ne se décourageait par pour autant, et faisait le forcing pour essayer de revenir dans le match, mais ne trouvait pas la solution dans une défense bien organisée. Si bien, qu’elle subit sa deuxième défaite de rang sur le même score, au contraire du FC Liège qui lance sa saison après le nul concédé la semaine dernière face à Tirlemont.